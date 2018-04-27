Гелашвили: говорили, что вратари — слабое место Казани, а Гарипов стал лучшим

Известный голкипер Георгий Гелашвили отметил прогресс вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова.

«Всегда хочется, чтобы на чемпионат мира ехал самый горячий вратарь из КХЛ. А то, что голкипер «Ак Барса» сейчас лучший, доказано результатом. Могу предположить, что прорыв Гарипова многих тренеров и болельщиков удивил, возможно, не все оказались к нему готовы, ведь кто-то перед стартом плей-офф даже говорил, что вратари у Казани — чуть ли не слабое место.

Честно скажу, отношусь к Гарипову с огромным уважением. Интересный и сконцентрированный молодой спортсмен из очень правильной и религиозной семьи, что, на мой взгляд, только помогает ему в профессиональном плане. Как итог, в этом сезоне и особенно в этом плей-офф Гарипов сильно вырос. В последнее время Гарипов изменился, стал играть экономичнее, проще. Это плюс.

НХЛ? Для вратаря 26 лет — идеальный возраст, когда уже есть определённый опыт, но при этом вся карьера впереди и можно рисковать. Думаю, он рискнёт. Техника и физика уже выстроены, сейчас на главную роль выходит психология. Ты должен захотеть развиваться дальше, выстроить в этом направлении свою психологию. Вообще у вратаря главные резервы — всегда в голове.

Невызов в сборную? Здесь действительно тонкий момент, ведь каждый хоккеист мечтает о приглашении из сборной. В такой ситуации ни в коем случае не нужно обижаться, давать какие-то интервью, злиться. Повторюсь, в нашем деле главное — психология. Нужно терпеть и ждать своего шанса. Также хочу сказать, что нынешнему поколению вратарей легче, чем нашему. Когда я стартовал в КХЛ, во многих клубах было по два голкипера-легионера — и, если бы не закон Третьяка о квотах на иностранных вратарей — я бы никогда не заявил бы о себе. А сегодня, наоборот, молодым российским вратарям доверяют», — цитирует Гелашвили Russia-Hockey.