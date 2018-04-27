Лучший снайпер финской лиги Бертран стал игроком «Сибири»

«Сибирь» официально объявила о переходе в команду нападающего Шарля Бертрана. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Французский форвард в минувшем сезоне выступал за «Кярпят» и набрал 51 (32+19) балл в 60 играх «регулярки». В плей-офф на счету 27-летнего хоккеиста 9 (5+4) очков в 18 матчах.

Бертран играл в финской лиге с сезона-2010/11. До «Кярпята» он защищал цвета «Лукко», ТПС и «Спорта». В сезоне-2013/14 полгода отыграл за шведский «Ферьестад».

В составе сборной Франции Бертран был участником четырёх чемпионатов мира (2012, 2013, 2015 и 2016). В 28 матчах на его счету 0 голов и 2 результативные передачи.