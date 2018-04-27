Агент: к Елесину есть интерес в НХЛ, но прежде всего мы говорим с «Локомотивом»

Агент защитника ярославского «Локомотива» и сборной России Александра Елесина Дмитрий Заикин прокомментировал появившуюся информацию о договорённости игрока с одним из клубов НХЛ.

«Предметный интерес к Александру есть у нескольких клубов НХЛ, но прежде всего мы находимся в диалоге с руководством «Локомотива». На данный момент игрок находится в расположении олимпийской сборной России, которая принимает участие в Кубке АЛРОСА, и у него действует ещё один год контракта с клубом», — сказал Заикин «Чемпионату».

Вчера, 26 апреля, североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман рассказал об интересе клубов НХЛ к защитнику «Локомотива».