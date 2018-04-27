Россияне в плей-офф АХЛ: 2 очка Зыкова помогли «Шарлотт» выйти в четвертьфинал

Завершён очередной игровой день плей-офф в Американской хоккейной лиги. Валентин Зыков сделал две результативные передачи в матче с «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (7:3, 3-0 в серии). Клуб Зыкова стал четвёртым четвертьфиналистом Кубка Колдера. В свою очередь защитник «Уилкс-Барре» Андрей Педан сезон завершил. Евгений Свечников не отметился очками, его клубу предстоит играть решающий пятый матч с «Манитобой Муз».

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Счёт в серии Зыков (н) «Шарлотт» 0+2 0 1 +1 3-0 Е. Свечников (н) «Грэнд-Рэпидс» 0+0 2 0 0 2-2 Педан (з) «Уилкс-Барре» 0+0 0 1 -2 0-3