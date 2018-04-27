Россияне в плей-офф АХЛ: 2 очка Зыкова помогли «Шарлотт» выйти в четвертьфинал

Завершён очередной игровой день плей-офф в Американской хоккейной лиги. Валентин Зыков сделал две результативные передачи в матче с «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (7:3, 3-0 в серии). Клуб Зыкова стал четвёртым четвертьфиналистом Кубка Колдера. В свою очередь защитник «Уилкс-Барре» Андрей Педан сезон завершил. Евгений Свечников не отметился очками, его клубу предстоит играть решающий пятый матч с «Манитобой Муз».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Счёт в серии
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|0+2
|0
|1
|+1
|3-0
|Е. Свечников (н)
|«Грэнд-Рэпидс»
|0+0
|2
|0
|0
|2-2
|Педан (з)
|«Уилкс-Барре»
|0+0
|0
|1
|-2
|0-3
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