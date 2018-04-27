«Лада» должна 140 млн рублей, некоторые игроки могут остаться без зарплаты

Как стало известно «Чемпионату», игроки «Лады», которые перейдут в другие клубы, могут остаться без зарплаты.

По нашей информации, на данный момент клуб имеет суммарный долг перед игроками и контрагентами в размере 140 млн. Деньги на погашение этих долгов есть, но для этого необходимо обосновать данную сумму перед депутатами областной думы, однако этим никто не занимается. Таким образом, хоккеисты, которые уйдут в другие клубы, могут остаться без зарплаты.

Тяжёлым грузом на плечах клуба висит долг по маркетинговому контракту с «Автовазом» в размере 19 млн руб. Для его закрытия не хватило количества матчей. Данный вопрос можно было решить в случае, если бы руководство клуба организовало несколько товарищеских матчей на льду «Лада-Арены», однако вместо этого команда была распущена, а игроки разъехались в другие города.

Пока этот договор не закроют, деньги от завода в клуб не придут. Областных денег команда не увидит до того момента, пока не будет полностью решён вопрос по заявке в ВХЛ и не составлен весь пакет документов для получения субсидии от Министерства спорта Самарской области. Поэтому летом, для сохранения распорядка работы клуба и школы, возможно привлечение кредитных средств.