Вице-президент «Лады»: долги перед игроками — месяц, после праздников выплатим

Вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин прокомментировал появившуюся информацию о долгах клуба.

«Суммы 140 млн рублей нет, она гораздо меньше. Задолженность перед игроками – месяц. Сейчас документ ушёл на согласование, деньги будут выделены, задолженность погашена. Это нормальная ситуация. Текущая задолженность связана с увольнением генерального директора. Пока не назначен человек, который мог бы поставить подпись под финансовыми документами. Резников исполняет обязанности, но механизм прохождения его подписи через казначейство имеет определённые проблемы. Мы его прошли, праздники пока не дают возможности рассчитаться с командой. Деньги есть, мы пока не можем их получить из-за бюрократических проволочек. После майских праздников тема будет закрыта.

Мы отправили гарантийное письмо, что бюджет «Лады» в ВХЛ будет составлять не менее 100 млн», — сказал Шляхтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.