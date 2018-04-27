Флёри — о невероятной статистике: просто выхожу на лёд и показываю лучшую игру

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал свою игру в плей-офф-2018. В этом Кубке Стэнли канадский вратарь выиграл 5 матчей из 5, отражая 98,2% бросков и в среднем пропуская по 0,54 шайбы за матч.

«Я стараюсь слишком много об этом не думать. Я просто выхожу на лёд и показываю свою лучшую игру, стараясь помочь ребятам. Они тоже здорово играют. Мы идём с ними рука об руку», — цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.

Флёри стал первым вратарём за 14 лет, сделавшим 3 шат-аута в первых 5 матчах в плей-офф. В 2004 году это удалось Николаю Хабибулину («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Эду Бельфору («Торонто Мэйпл Лифс»).