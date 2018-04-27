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Источник: форвард «Айлендерс» Николай Кулёмин может вернуться в «Магнитку»

Источник: форвард «Айлендерс» Николай Кулёмин может вернуться в «Магнитку»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин по завершении этого сезона может вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

По информации «Спорт Бизнес Online», форвард подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом», из которого и уезжал за океан в 2008-м. «Айлендерс», за которых россиянин выступал на протяжении последних четырёх сезонов, не заинтересованы в продлении контракта с Кулёминым.

Напомним, что в начале этого сезона Кулёмин получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона. Всего в НХЛ 31-летний нападающий провёл 669 матчей и набрал 274 (121+153) очка.

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