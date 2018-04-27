Зарипов: всего два гола в плей-офф? Наверное, забил всё своё в прошлом сезоне

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о своей результативности в завершившемся сезоне. На минувшей неделе 37-летний нападающий в составе команды из Казани выиграл кубок Гагарина, победив в финальной серии ЦСКА (4-1). Зарипов забросил две шайбы в плей-офф сезона-2017/18, а годом ранее оформил 15 голов.



«Конечно же, у каждого игрока «Ак Барса» после победы над «Трактором» в полуфинале виделась такая искринка, ощущалось, что доведём дело до конца. Очень рад, что сложилась такая концовка сезона. Спасибо ребятам, которые с первого же дня меня поддерживали в Казани, помогали выйти на пик формы.

В прошлом плей-офф у меня 15 шайб, а в этом всего две? Знаете, скажу так, наверное, в предыдущем сезоне я забил все свои голы, до окончания карьеры. Но рад и тому, что есть. В первую очередь хотелось помочь «Ак Барсу» любыми положительными результатами. С первого дня в Казани я нацеливался и готовился к плей-офф», — сказал Зарипов в эфире телеканала «Матч ТВ».