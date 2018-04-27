Ян Голубовский стал новым генеральным директором нижегородского «Торпедо»

Ян Голубовский назначен генеральным директором хоккейного клуба «Торпедо». На этом посту он сменил Виктора Харитонова, который руководил командой на протяжении последних четырёх сезонов.



«Торпедо» благодарит Виктора Владимировича за искреннюю и добросовестную работу на благо нижегородского клуба, которому он отдал более 20 лет своей жизни», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Голубовский был назначен на должность генерального менеджера в марте 2018 года. Ранее клуб покинул главный тренер Петерис Скудра.