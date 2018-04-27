«Сибирь» договорилась о подписании контракта с финским форвардом Пелтолой

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании однолетнего контракта с финским центральным нападающим Юккой Пелтолой.

30-летний форвард всю свою карьеру провёл в Финляндии в клубе «Таппара», последние четыре сезона являлся капитаном команды, в составе которой дважды становился чемпионом первенства Финляндии. В сезоне-2016/17 получил приз лучшего игрока плей-офф, в прошедшем регулярном чемпионате стал лучшим по показателю заброшенные шайбы в меньшинстве (отличился дважды). В сезоне-2017/18 в 54 матчах записал в свой актив 33 (14+19) очка при показателе полезности "+13". Вице-чемпион Финляндии минувшего сезона, стал вторым бомбардиром плей-офф с 13 (6+7) очками.



Также Пелтола привлекается в сборную Финляндии с 2010 года. В составе национальной команды играл на Олимпиаде-2018.