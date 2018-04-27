«Вегас» – первая команда в истории НХЛ, выигравшая 5 стартовых матчей плей-офф

В первом матче полуфинальной серии Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе Шаркс» и выиграл с разгромным счётом – 7:0.

«Рыцари» одержали пятую победу подряд в плей-офф НХЛ, не проиграв ни одного матча. Это первая команда в истории лиги, добившаяся подобного достижения. Кроме того, в системе североамериканских спортивных лиг этот рекорд в последний раз удалось установить в 2002 году, когда «Балтимор Равенс» из NFL (Национальная футбольная лига) одержал пять побед подряд на старте плей-офф.

После пяти матчей нынешнего плей-офф «Голден Найтс» имеют разницу заброшенных и пропущенных шайб 14:3.