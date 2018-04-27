Гарипов: есть желание поиграть в НХЛ и интерес у клубов из Северной Америки

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал об эмоциях после победы в финале Кубка Гагарина с казанским клубом и своих дальнейших планах.

«На следующий день после победы в Кубке Гагарина отошёл от празднования. Мы сами решаем, кто и когда кубок будет брать. Сейчас пока даты бронируем, я хочу в конце июня его взять. Хочу повезти его в родную деревню.

Не было такого, что я ждал и надеялся на вызов в сборную. Случилось так, как случилось. Я не расстроен, желаю нашей команде здорово выступить и выиграть золотые медали. В сборной Вася Кошечкин, очень хорошо его знаю. Я не играл в сборной, понимаю, почему не позвали. Может, в сборной я буду играть по-другому, не как в клубе, никто не хочет рисковать. Я не зол на то, что произошло. Никто из сборной мне не звонил. Международный опыт через евротуры надо приобретать.

Я пока неделю отдыхаю, не думаю, где хочу играть в следующем сезоне. Конечно, есть желание поиграть в НХЛ. Когда наклейки в детстве собирал с хоккеистами, мечтал оказаться в НХЛ. Интерес есть у клубов Северной Америки. Готов ли играть в фарм-клубе? Мы решаем пока этот вопрос, обдумываем варианты», — передаёт слова Гарипова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.