Защитник Никита Зайцев сыграет за сборную России на ЧМ-2018

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев примет участие в предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании.

Российский хоккеист заявил, что отправляется в расположение национальной команды сегодня, 27 апреля. Зайцев расстроен вылетом «Торонто» в первом раунде плей-офф НХЛ и имеет желание «вернуться в игру прямо немедленно». Слова Зайцева в своём «твиттере» приводит журналист Кристен Шилтон.

Ранее агент хоккеиста Дэн Мильштейн заявил, что хоккеист сможет сыграть на чемпионате мира. В нынешнем плей-офф 26-летний хоккеист сделал 2 результативные передачи в 7 матчах при показателе полезности «-3». За карьеру в Кубке Стэнли на счету Зайцева 2 (0+2) очка в 11 играх при полезности «-7».