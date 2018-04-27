ЦСКА продлил контракт с Грегом Скоттом на один сезон

Хоккейный клуб ЦСКА на своём официальном сайте сообщил, что клуб продлил на один год соглашение с нападающим Грегом Скоттом.

29-летний Скотт в нынешнем сезоне дошёл до финала Кубка Гагарина с «армейцами». В регулярном чемпионате форвард принял участие в 36 матчах, записав на свой счёт 13 (6+7) очков при показателе полезности «+2». В плей-офф нападающий сыграл в 19 встречах, отметившись 5 (2+3) баллами при нулевом показателе полезности и четырёх минутах штрафного времени.