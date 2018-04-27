Наставник МХК «Локо» может войти в тренерский штаб «Локомотива» в сезоне-2018/19

Главный тренер МХК «Локо» Дмитрий Красоткин рассказал, что в следующем сезоне он может войти в тренерский штаб главной команды ярославского клуба.

«Давайте сейчас загадывать не будем. Думаю, для меня должно что-то поменяться, но сезон только закончился. Есть ли определённые намёки и предпосылки? Да, есть. Всё не от меня будет зависеть, а от президента клуба Юрия Яковлева. Мне интересно поработать в «Локомотиве». В качестве кого и как – скоро будет понятно», — передаёт слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.