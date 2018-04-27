Илья Ковальчук примет участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук заявил, что примет участие в инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина. Церемония пройдёт 7 мая.

«Из Северной Америки прилечу назад в начале мая, через неделю. У нас будет большое событие – инаугурация президента. Меня пригласили – я обязательно буду», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Нападающий отправится в Северную Америку, чтобы провести переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги, в которую Ковальчук планирует вернуться в сезоне-2018/19.