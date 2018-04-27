Ковальчук: дай бог, чтобы у Ильи Воробьёва всё получилось на чемпионате мира

Нападающий Илья Ковальчук пожелал удачи сборной России по хоккею в преддверии старта чемпионата мира в Дании.

«ЧМ обязательно буду смотреть, следить, поддерживать обязательно. На связи со многими. Сейчас не самые лёгкие времена, много молодых ребят, но я уверен, что многие из них через многое прошли и стали олимпийскими чемпионами, играли на чемпионатах мира, поэтому всё будет в порядке.



Дай бог Илье Петровичу (исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв – Прим. «Чемпионата»). Только удачи. У меня самые хорошие отношения с ним, с его отцом. Дай бог, чтобы всё получилось.



Я думаю, что на ЧМ всё будет в порядке. Совсем другой турнир, другие задачи. Ребята едут мотивированные и хотят выиграть. Страна будет болеть.



Есть уже официальная версия от ФХР. Мы общались. Если буду нужен, я с большим удовольствием сыграю за сборную, но в следующий раз. Там Павел Валерьевич (Капитан СКА Павел Дацюк — Прим. «Чемпионата») будет, поэтому с капитаном всё понятно. У него достаточно опыта, чтобы передать молодым ребятам. И сам он тренируется, готовится. Поэтому он будет в хорошей форме и поведёт за собой команду», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.