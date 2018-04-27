С. Фёдоров: у Фетисова есть свои понятия по ЦСКА, моменты несогласия

Член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал об отношении к прославленному защитнику Вячеславу Фетисову и его высказываниям в отношении «армейского» клуба.

«С Фетисовым общался до пресс-конференции в честь его 60-летия. И вообще, по мере возможности общаюсь. Сложно что-то комментировать, многое произошло у Вячеслава Александровича в жизни, и в жизни ЦСКА. Лично у меня с ним хорошие, дружеские отношения. Что-то сложно сказать по истории, где тебя не было у истоков и не знаешь начала, середины или конца этой истории. Взрослый человек Вячеслав Александрович, у него свои понятия, какие-то моменты, с которыми он не согласен, поэтому это его позиция», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.