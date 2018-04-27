Нападающий «Торонто» Капанен сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2018

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Каспери Капанен сыграет за сборную Финляндии на предстоящем чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Дании. Его команда вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» (3-4).

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 38 матчей регулярного чемпионата НХЛ. Он записал на свой счёт 9 (7+2) результативных баллов. В плей-офф Каспери Капанен сыграл в шести матчах и отметился одной заброшенной шайбой.

Ранее своё участие в турнире из игроков НХЛ подтвердили Юлиус Хонка («Даллас Старз»), Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен (оба — «Каролина Харрикейнз»), Микаэль Гранлунд («Миннесота Уайлд»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») и Маркус Нутиваара («Коламбус Блю Джекетс»)