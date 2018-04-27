Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов стал лауреатом премии «Армеец года» в номинации «Спортивный подвиг», сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.



Церемония награждения лауреатов премии «Армеец года» прошла в рамках торжественного концерта, посвященного 95-летию ЦСКА. Ежегодная премия учреждена с целью популяризации спорта и поддержки «армейских» атлетов. Награждение победителей прошло в 13 номинациях. Капризов получил награду за решающую шайбу в финальном матче Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане со сборной Германии (4:3).

Вымучили! Гусев спас Россию, а Капризов – принёс золото! Они сделали это! Пусть и с огромным трудом.