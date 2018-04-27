ЦСКА продлил контракт с защитником Никитой Макеевым на три года

Хоккейный клуб ЦСКА на своём официальном сайте объявил, что продлил на три года соглашение с защитником Никитой Макеевым.

В сезоне-2017/18 Никита провёл четыре матча за «Красную Армию» и набрал 3 (1+2) очка. В составе команды ВХЛ «Звезда» он выходил на лёд в 20 играх и набрал 13 (3+10) очков. Также 20-летний защитник провёл 16 матчей за ЦСКА, в которых отметился заброшенной шайбой.

В сезоне-2016/17 Никита Макеев стал обладателем Кубка Харламова в составе «Красной Армии», а в этом – серебряным призером чемпионата России вместе с ЦСКА.