«Барыс» может пополнить голкипер финской «Таппары» Граховина

Голкипер «Таппары» Доминик Граховина может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге, сообщает издание Iltalehti. Предполагается, что вратарь подпишет контракт с астанинским «Барысом».

В нынешнем сезоне 23-летний чех сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата финской лиги. В среднем за матч Доминик пропускал 2,01 шайбы, процент отражённых бросков составил 92,4%. Кроме того, Граховина провёл 16 матчей в плей-офф, где за матч пропускал 2,1 шайбы при 92,5 процента отражённых бросков.