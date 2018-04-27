Свечников – 2-й в рейтинге драфта по версии Маккензи, Денисенко и Кравцов – 15-е

Инсайдер и эксперт TSN Боб Маккензи опубликовал свою версию рейтинга драфта НХЛ-2018. Российский нападающий Андрей Свечников, выступающий за «Бэрри Кольтс», занял в нём второе место. В топ-15 также вошли форвард МХК «Локо» Григорий Денисенко и нападающий «Трактора» Виталий Кравцов.
1. Расмус Далин, защитник («Фрёлунда», Швеция)
2. Андрей Свечников, нападающий («Бэрри», OHL)
3. Филип Задина, нападающий («Галифакс», QMJHL)
4. Брэди Ткачак, нападающий (университет Бостона)
5. Эван Бушар, защитник («Лондон», OHL)
6. Адам Боквист, защитник (молодежная команда «Брюнас», Швеция)
7. Оливер Вальстрём, нападающий (Сборная США U-18, USNTDP)
8. Ноа Добсон, защитник («Акади-Батурст», QMJHL)
9. Куинн Хьюз, защитник («Мичиган»)
10. Йеспери Котканиеми, нападающий («Эссят», Финляндия)
11. Джозеф Велено, нападающий («Драммондвилль», QMJHL)
12. Барретт Хэйтон, нападающий («Су Грейхаундс», OHL)
13. Тай Смит, защитник («Спокан», WHL)
14. Джоэл Фараби, нападающий (Сборная США U-18, USNTDP)
15. Григорий Денисенко, нападающий («Локо», МХЛ)
15. Виталий Кравцов, нападающий («Трактор», КХЛ).