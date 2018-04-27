Сборная Латвии по хоккею проиграла восьмой матч подряд перед ЧМ-2018

Сборная Латвии по хоккею потерпела восьмое поражение в восьми контрольных матчах перед майским чемпионатом мира. Команда Боба Хартли на льду «Арена Рига» во второй раз за два дня уступила Швейцарии — 0:3.

Ранее после двух неудач в Норвегии (2:3 и 2:6) команда Хартли в Риге дважды проиграла Финляндии (0:3 и 0:5), затем дважды уступила на выезде словакам (1:4 и 1:4), а теперь оба раза проиграла швейцарцам на домашней площадке (1:2 ОТ и 0:3).

Перед чемпионатом мира сборной Латвии осталось провести всего один проверочный матч — 1 мая команда Хартли сыграет дома с Канадой.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Латвии сыграет с Канадой, Финляндией, США, Германией, Норвегией, Данией и Южной Кореей. На чемпионате мира—2017 команда заняла десятое место.