Тодд Маклеллан останется главным тренером «Эдмонтон Ойлерз»

Тодд Маклеллан останется наставником «Эдмонтон Ойлерз» в следующем сезоне.

В этом чемпионате «Ойлерз» не попал в плей-офф, после того как в прошлом году вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Это было единственное с 2006 года участие «Эдмонтона» в плей-офф. «Ойлерз» заняли шестое место в Тихоокеанском дивизионе и на 17 очков отстали от «Колорадо Эвеланш», который занял место второй «уайлд-кард» Западной конференции.

В следующем году у Маклеллана будут новые помощники. Джим Джонсон и Иэн Херберс в пятницу были уволены, а Джей Вудкрофт стал тренером фарм-клуба в Американской хоккейной лиге «Бэйкерсфилд».