Швед Лассе Юханссон вошёл в тренерский штаб сборной России на Еврохоккейтуре

Шведские СМИ, ссылаясь на издание Norran, сообщают, что в тренерский штаб сборной России на этапе Евротура, проходящем в их стране, вошёл 47-летний специалист Лассе Юханссон.

Неизвестно, какую роль в тренерском штабе выполняет швед и будет ли он работать на предстоящем чемпионате мира. Тем не менее Юханссон официально включён в заявку сборной России на этап Еврохоккейтура в Швеции.

Ранее Юханссон на протяжении восьми сезонов работал генеральным менеджером клуба «Шеллефтео». По информации шведских СМИ, Федерация хоккея России приглашала Лассе к сотрудничеству ещё в тот период времени, но клуб не отпустил специалиста. С 2016 года Юханссон трудился помощником главного тренера швейцарского «Цюриха», но был уволен в конце декабря 2017-го.

В первом матче шведского этапа Евротура сборная России потерпела поражение от команды Финляндии, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:3 Б.