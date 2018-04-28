Стал известен капитан сборной Словакии на чемпионате мира в Дании

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Андрей Секера выбран капитаном сборной Словакии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует Hokej.сz.

Ассистентами Секеры станут бывшие игроки Континентальной хоккейной лиги — нападающий Ладислав Надь и защитник Доминик Граняк.

«Быть капитаном национальной команды — большая честь. Не знаю, кто принимал решение. Когда пришёл в раздевалку, то увидел литеру капитана на форме», — сказал Секера.

В минувшем сезоне 31-летний Секера сыграл 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и отметился 8 голевыми передачами. 38-летний Надь прошлый сезон провёл в «Кошице», в России он известен выступлениями в КХЛ за «Северсталь», попрадский «Лев» и «Слован». 34-летний Граняк сезон-2017/18 провёл за чешский «Градец Кралове», в составе московского «Динамо» он дважды выигрывал Кубок Гагарина.