Черкас: Денисенко регулярно коленом выносит людей, поэтому и не вызвали на ЮЧМ

Руководитель делегации юниорской сборной России на чемпионате мира Сергей Черкас заявил, что невызов нападающего «Локомотива» Григория Денисенко на турнир связан с тем, что он целенаправленно наносит травмы соперникам.

«Сначала Денисенко приехал с травмой, потом её залечил и был готов играть. Но тренерский штаб решил не вызывать его. Мы проанализировали турниры, на которых он играл: он регулярно получает удаления «5+20» и пропускает матчи. Денисенко целенаправленно идёт наносить травму. Чемпионат мира — короткий турнир. Представьте, что в матче с французами он нанёс бы травму сопернику. Пропустил бы ещё три игры, был бы скандал. Не поверили, что он исправит свою дисциплину.

Я спрашивал у главного тренера Зыбина: «Почему ты не говоришь так, как есть? Ты же открыт». Зачем эта «травма»? Она была, но прошла. Денисенко не вызвали не из-за травмы, а потому, что боялись нарушения дисциплины. Он регулярно коленом выносит людей. Вот и всё. Надо было об этом сказать», — цитирует Черкаса «Р-Спорт»