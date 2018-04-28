Ал. Василевский: Белоруссия сильнее Норвегии, к тому же их вратарь поймал кураж

Защитник олимпийской сборной России Алексей Василевский после победы над сборной Белоруссии на Кубке «АЛРОСА» (1:0 ОТ) отметил, что соперник был сильнее, чем Норвегия, с которой россияне играли в первый день турнира.

«Соперник здорово оборонялся, их вратарь поймал кураж, пробить его было тяжело. Показалось, что Белоруссия была сильнее, чем Норвегия вчера. Пауза между играми у нас была меньше, чем у белорусов, но это не оправдание. Первый период мы вкатывались, а надо было сразу в полную силу начинать играть. Спасибо нашему вратарю Игорю Сапрыкину, он нам сильно помог сегодня», — цитирует Василевского пресс-служба ФХР.