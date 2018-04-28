Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн дисквалифицирован за удар клюшкой в лицо

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн был дисквалифицирован на один матч за нарушение в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0:7, 0-1), информирует официальный сайт лиги. Таким образом, форвард «Шаркс» пропустит второй матч серии.

Эпизод произошёл в третьем периоде. Кейн нанёс удар клюшкой в лицо форварду «Голден Найтс» Пьер-Эдуару Бельмару. Главные арбитры матча Франсис Шаррон и Брэд Уотсон оценили действия Кейна удалением до конца матча.

Видео момента можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.