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Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн дисквалифицирован за удар клюшкой в лицо

Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн дисквалифицирован за удар клюшкой в лицо
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн был дисквалифицирован на один матч за нарушение в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0:7, 0-1), информирует официальный сайт лиги. Таким образом, форвард «Шаркс» пропустит второй матч серии.

Эпизод произошёл в третьем периоде. Кейн нанёс удар клюшкой в лицо форварду «Голден Найтс» Пьер-Эдуару Бельмару. Главные арбитры матча Франсис Шаррон и Брэд Уотсон оценили действия Кейна удалением до конца матча.

Видео момента можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

Кейн — об ударе клюшкой в лицо: это несчастный случай, я совсем не грязный игрок
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