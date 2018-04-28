НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд. Об этом информирует официальный сайт лиги.

Главной звездой стал американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 47 бросков из 48 во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (4:1, 1-0 в серии).

Второй звездой признан нападающий «Джетс» Марк Шайфли, оформивший дубль. Канадский хоккеист отличился на 38-й и 60-й минуте матча. Вторая шайба Шайфли была заброшена в пустые ворота.

Замкнул тройку лучших ещё один форвард «Виннипега» Брэндон Танев, открывший счёт в матче на 15-й минуте.