Сборная Канады определилась с вратарской бригадой на ЧМ-2018

Сборная Канады определилась с вратарской бригадой, которая поедет на чемпионате мира — 2018. На ЧМ в Дании в канадской сборной будут играть голкиперы Дарси Кемпер («Аризона Койотс»), Кёртис Макиленни («Торонто Мэйпл Лифс») и Майкл ДиПьетро («Ванкувер Кэнакс»).



27-летний Кемпер в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 принял участие в 29 играх, оформив четыре сухих матча. В среднем вратарь отражал 89,9 % бросков при коэффициенте надёжности 3,22. 34-летний Макиленни сыграл 18 встреч при коэффициенте надёжности 2,14 и 93,4 % бросков. 18-летний ДиПьетро выступает в OHL.

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