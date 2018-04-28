Шведы определились с вратарём на матч со сборной России

Сборная Швеции назвала голкипера, который будет защищать ворота в матче Шведских хоккейных игр со сборной России — им будет Магнус Хелльберг.



На прошлой неделе Хелльберг, который борется с Андерсом Нильссоном за статус первого номера команды, сыграл два матча Евротура. В матче с россиянами, который проходил в Ярославле, он отразил 35 бросков из 36 (победа шведов 2:1), а в матче со сборной Чехии нейтрализовал 26 выстрелов соперника из 28 (победа чехов 3:1).



«Он дал нам шанс выиграть оба этих матча. Мы надеемся, что он будет продолжать играть подобным образом», — охарактеризовал действия Хелльберга главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг. Матч Швеция — Россия пройдёт в Стокгольме и начнётся в 16:30 мск.