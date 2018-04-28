Лидстрём: одна из загадок хоккея — почему «Вашингтон» не проходит второй раунд?

Олимпийский чемпион, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли шведский защитник Никлас Лидстрём поделился мнением о том, что «Вашингтон» никогда не выигрывал Кубок Стэнли.



«Это одна из самых больших загадок современного хоккея — почему такой сильный клуб не может пройти дальше второго этапа плей-офф? Может, как раз этот сезон — их? О „Вашингтоне“ сейчас говорят гораздо меньше, чем раньше. И, возможно, эта тишина поможет ему так же, как моему „Детройту“ в сезоне-96/97», — цитирует Лидстрёма официальный сайт НХЛ.