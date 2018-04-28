Болельщики «Нэшвилла» молотками разрушили модель самолёта в цветах «Джетс»

Болельщики «Нэшвилл Предаторз» перед первым матчем серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (1:4, 0-1 в серии) получили возможность молотками разбить модель самолёта, раскрашенного в цвета «Джетс».



В прошлом сезоне во время финальной серии против «Питтсбург Пингвинз» фанаты «хищников» разбили автомобиль, раскрашенный в цвета «пингвинов». Каждый удар кувалдой стоил $ 5, а собранные средства направлялись на благотворительные цели.

47 сейвов Хеллебайка помогли «Виннипегу» обыграть «Нэшвилл» в первом матче серии

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