Шестёркин, Белов, Барабанов и Капризов тренируются, но не сыграют со Швецией

Сборная России перед матчем со Швецией на Евротуре провела утреннюю тренировку, в которой принимали участие хоккеисты, которые сегодня не сыграют. Напомним, первый матч на Шведских играх россияне проиграли, уступив команде Финляндии со счётом 2:3 Б. После того как Илья Воробьёв стал и.о. главного тренера, сборная проиграла четыре матча подряд.



В занятии принимали участие: вратари Игорь Шестеркин, Иван Бочаров, защитники Антон Белов и Альберт Яруллин, нападающие Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Кирилл Капризов.