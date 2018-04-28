Зарипов: «Рейнджерс» хотели меня взять, им нужен был возрастной лидер команды

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, почему не уехал в НХЛ во время своей европейской дисквалификации.



«Во время дисквалификации было несколько предложений из НХЛ. Самое весомое сделали «Нью-Йорк Рейнджерс» – они вышли со мной на связь на второй день после того, как информация о моей дисквалификации была обнародована. Предложили сотрудничество, на что я с удивлением ответил: «Вы же понимаете, сколько мне лет, я не такой быстрый, как пол-лиги». Они ответили, что им нужен возрастной лидер, который будет вести ребят за собой, играть в большинстве и показывать молодым техничный хоккей. Меня это порадовало, и мы потихоньку стали вести переговоры.



Через несколько дней комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что в связи с допинговым скандалом они не имели права подписывать меня без разрешения ИИХФ, пока не разберутся в ситуации детально. На протяжении месяца мы ежедневно общались и делали всё, чтобы лига разрешила подписать мне контракт. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли очень хотел встречи со мной, чтобы посмотреть, какой я человек, и убедиться, что я просто так не могу взять и принять какой-то препарат. Этот разговор состоялся, мы много общались по видеосвязи. Дэйли очень удивился тому, что я откровенно говорил с ним, но он не мог сам в одиночку принять решение. В итоге НХЛ разрешила мне подписывать контракты с клубами. Через несколько дней со мной на связь вышли представители «Рейнджерс» и сказали, что тренер поменял свою позицию и обеспокоен тем, что я в своём возрасте не смогу адаптироваться к их скоростям. Я, конечно, расстроился: мы провели такую работу, я полностью настроил себя на отъезд. Вся картинка перевернулась, и я начал самостоятельно тренироваться и держать себя в форме», — цитирует Зарипова Sntat.

10 россиян, которых зовут в НХЛ. Уезжать или остаться? Закрепиться в лучшей лиге мира удастся далеко не каждому.