«Локомотив» подписал новые контракты с Красковским и Кутузовым

Ярославский «Локомотив» подписал новые контракты с защитником Александром Кутузовым и нападающим Павлом Красковским, информирует официальный «твиттер» команды. Контракт с Красковским рассчитан на два сезона, с Кутузовым — на один.



21-летний Красковский в 51-й игре регулярного чемпионата набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности "-4 и 30 минутах штрафного времени. В девяти играх плей-офф форвард отдал одну результативную передачу.



32-летний Кутузов провёл в «регулярке» только семь игр, забив один гол.

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