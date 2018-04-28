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«Лада» получила деньги на покрытие долгов благодаря вмешательству властей

«Лада» получила деньги на покрытие долгов благодаря вмешательству властей
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», тольяттинская «Лада» благодаря оперативному вмешательству врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получила деньги на полное погашение трёхмесячной задолженности.

Напомним, на данный момент клуб имеет суммарный долг перед игроками и контрагентами в размере 140 млн. Также существует долг по маркетинговому контракту с «Автовазом» в размере 19 млн рублей. Для его закрытия не хватило количества матчей.

«Лада» должна 140 млн рублей, некоторые игроки могут остаться без зарплаты

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