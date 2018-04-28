ЮЧМ-2018: Швейцария разгромила Францию, которая покинет высший дивизион

На юниорском чемпионате мира сборная Швейцарии разгромила команду Франции в матче утешительного раунда, встреча завершилась со счётом 6:0. В первой игре раунде Швейцария также обыграла Францию — 5:2, таким образом, французы покинут высший дивизион юниорских чемпионатов мира.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Джан-Марко Веттер, Давид Барандун, Кеййо Вайбель, Жильян Колер и Лука де Ниско, оформивший дубль. Сухой матч провёл голкипер швейцарской сборной Лука Холленштайн.