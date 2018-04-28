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ЮЧМ-2018: Швейцария разгромила Францию, которая покинет высший дивизион

ЮЧМ-2018: Швейцария разгромила Францию, которая покинет высший дивизион
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

На юниорском чемпионате мира сборная Швейцарии разгромила команду Франции в матче утешительного раунда, встреча завершилась со счётом 6:0. В первой игре раунде Швейцария также обыграла Францию — 5:2, таким образом, французы покинут высший дивизион юниорских чемпионатов мира.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Джан-Марко Веттер, Давид Барандун, Кеййо Вайбель, Жильян Колер и Лука де Ниско, оформивший дубль. Сухой матч провёл голкипер швейцарской сборной Лука Холленштайн.

U18 ЧМ-2018
28 апреля 2018, суббота. 11:30 МСК
Франция U18
0 : 6
0:2, 0:2, 0:2
Швейцария U18
0:1 – Веттер (Меттлер, Сопа) – 14:08 (5x4), 0:2 – Колер (Барандун, Гросс) – 15:32 (5x5), 0:3 – Вайбель (Барандун, Холленштайн) – 21:47 (5x5), 0:4 – Колер (Патри) – 27:38 (5x5), 0:5 – Колер (Барандун, Вайбель) – 42:46 (5x5), 0:6 – де Ниско (Колер) – 50:00 (5x5)
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