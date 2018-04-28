Суббэн — о поражении 1:4: «Нэшвилл» провёл свой лучший матч в плей-офф

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поделился впечатлениями от поражения в первом матче серии плей-офф с «Виннипег Джетс» (1:4, 0-1 в серии ).



«Если говорить честно, то мы провели, возможно, лучший матч в этом плей-офф. И один из лучших в целом сезоне. Просто отскоки шайбы были не в нашу пользу. Что ж, мы принимаем это. Нужно переспать с этим поражением и на следующий день стать лучше. Мы будем готовы к воскресенью», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.