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Суббэн — о поражении 1:4: «Нэшвилл» провёл свой лучший матч в плей-офф

Суббэн — о поражении 1:4: «Нэшвилл» провёл свой лучший матч в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поделился впечатлениями от поражения в первом матче серии плей-офф с «Виннипег Джетс» (1:4, 0-1 в серии ).

«Если говорить честно, то мы провели, возможно, лучший матч в этом плей-офф. И один из лучших в целом сезоне. Просто отскоки шайбы были не в нашу пользу. Что ж, мы принимаем это. Нужно переспать с этим поражением и на следующий день стать лучше. Мы будем готовы к воскресенью», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Лига Европы. Группа L. 5-й тур
22 ноября 2012, четверг. 22:00 МСК
Ганновер-96
Ганновер, Германия
0 : 0
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Удаления: нет – Бенгтссон, 84
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