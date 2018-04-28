Мухометов: «Адмирал» мог продать игроков за 150 млн, но отпустил бесплатно

Бывший генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов рассказал о взаимоотношениях с генеральным директором клуба Сергеем Сошниковым и раскрыл подробности ухода группы ключевых игроков по ходу сезона.



«В спортивных моментах Сергей Сошников он со мной совершенно не советовался, доказательство чему уход ряда ключевых игроков накануне дедлайна. Я могу ответственно заявить, что на этом «Адмирал» потерял порядка 150 млн. Мы не только могли выручить деньги с продажи этих хоккеистов, но и ещё и потеряли на компенсациях. Об этом ранее никто не говорил, но игроки ушли не просто так. Генеральный директор подписал бумаги о том, что клуб выплатит им 50 % от оставшейся зарплаты. На мой взгляд, с точки зрения спортивного менеджмента – это детская ошибка.



У меня была предварительная договорённость о продаже Ткачёва, Саюстова и Налимова за ту самую сумму около 150 млн. Более того, это решение было согласовано с главным спонсором – группой компанией «Сумма». Если бы мы поняли, что не попадаем в плей-офф, то совершили бы эту сделку. И когда Сошников отпустил этих игроков бесплатно – для меня это был удар в спину», — сказал Мухометов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Мухометов: из-за детской ошибки Сошникова «Адмирал» потерял 150 миллионов Бывший генеральный менеджер «Адмирала» впервые рассказал о тяжёлой ситуации в клубе.