«Спартак» подписал новый контракт с Александром Хохлачёвым

Московский «Спартак» заключил новый контракт с нападающим Александром Хохлачёвым, информирует KHL Media Team. Новое соглашение рассчитано на один сезон.



В регулярном чемпионат КХЛ сезона-2017/18 24-летний Хохлачёв принял участие в 52 матчах, сумев записать на свой счёт 50 (19+31) очков при показателе полезности "+3" и 48 минутах штрафного времени. В среднем на льду игрок проводил около 18 с половиной минут за матч. В четырёх матчах плей-офф Хохлачёв отметился одной результативной передачей.

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