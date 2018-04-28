Казахстан разгромил Польшу на ЧМ-2018 и сохранил шансы на выход в элиту

Сборная Казахстана в своём заключительном матче на чемпионате мира — 2018 одержал уверенную победу над командой Польши, встреча завершилась со счётом 6:1. Таким образом, казахстанский коллектив сохранил шансы на выход в элитный дивизион, но для этого ему нужно надеяться на овертайм в матче Словения — Италия или на уверенную победу Венгрии над Великобританией.



Казахстан – Польша – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)



1:0 Старченко (Рымарев, Кучин)

2:0 Акользин (Орехов)

3:0 Старченко (Семёнов, Даллмэн)

3:1 Запала (Лышчарчик)

4:1 Старченко (Даллмэн, Семёнов)

5:1 Кучин (Старченко, Рымарев)

6:1 Старченко (Рымарев, Семёнов).