Сборная Казахстана в своём заключительном матче на чемпионате мира — 2018 одержал уверенную победу над командой Польши, встреча завершилась со счётом 6:1. Таким образом, казахстанский коллектив сохранил шансы на выход в элитный дивизион, но для этого ему нужно надеяться на овертайм в матче Словения — Италия или на уверенную победу Венгрии над Великобританией.
Казахстан – Польша – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
1:0 Старченко (Рымарев, Кучин)
2:0 Акользин (Орехов)
3:0 Старченко (Семёнов, Даллмэн)
3:1 Запала (Лышчарчик)
4:1 Старченко (Даллмэн, Семёнов)
5:1 Кучин (Старченко, Рымарев)
6:1 Старченко (Рымарев, Семёнов).
Казахстан разгромил Польшу на ЧМ-2018 и сохранил шансы на выход в элиту