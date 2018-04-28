Галлан — о 7:0 с «Сан-Хосе»: никто не пытался унизить соперника

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан после первого матча в серии с «Сан-Хосе Шаркс» (7:0) поделился мнением о структуре игры команды.



«Об этом говорили ребята в раздевалке между вторым и третьим периодами, — сказал Галлан. — Вне зависимости от счёта мы продолжаем играть в той же манере. Это плей-офф. Здесь надо постоянно сражаться. Никто не пытается унизить соперника, ты просто стараешься показывать свой хоккей, играть правильно и не вырабатывать плохие привычки



Мы играем в четыре звена и шесть защитников. Такова философия нашей команды. Всегда здорово, когда угроза может исходить от любого игрока в команде. Дело даже не в том, что голы забили семь разных игроков. Дело в том, как они играли с начала до конца. Мы сражались и солидно выглядели на протяжении всех 60 минут. Лишь это имеет значение», — цитирует Галлана официальный сайт лиги.