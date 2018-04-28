Нападающий Микко Койву не сыграет за Финляндию на ЧМ-2018

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мико Койву не сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира-2018 в Дании, информирует Ilta-Sanomat. Напомним, «Миннесота» вылетела из Кубка Стэнли, потерпев поражение от «Виннипег Джетс» в первом раунде (1-4).



«Койву прошёл длинный сезон и отказался от ЧМ по семейным обстоятельствам», — сообщил генеральный менеджер клуба Йере Лехтинен.



35-летний Койву в 82 матчах регулярного чемпионата сумел записать в актив 45 (14+31) баллов при показателе полезности "+9" и 46 минутах штрафного времени.

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