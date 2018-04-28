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Сборная России уступила шведам на Евротуре, это пятое поражение Воробьёва подряд

Фото: РИА Новости
Сборная России уступила шведам на Евротуре, это пятое поражение Воробьёва подряд
Хоккей / Евротур

Сборная России потерпела поражение от команды Швеции в рамках Евротура, встреча завершилась со счётом 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). После назначения Ильи Воробьёва на пост исполняющего обязанности главного тренера сборная потерпела пять поражений подряд.

В составе сборной Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Джон Норман, Лоуренс Пилут и Якоб Нильсон. Российская команда ответила точным броском Алексея Бывальцева. Для нападающего, который в прошлом сезоне выступал в хабаровском «Амуре», заброшенная шайба стала дебютной в национальной команде.

Завтра, 29 апреля, российская сборная проведёт заключительный матч на Шведских играх. Соперником станет команда Чехии. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

Еврохоккейтур
28 апреля 2018, суббота. 16:30 МСК
Швеция
3 : 1
1:0, 2:0, 0:1
Россия
1:0 – Норман (Янмарк) – 17:31 (5x5), 2:0 – Пилут (Кемпе) – 33:02 (5x5), 3:0 – Нильссон – 34:14 (5x5), 3:1 – Бывальцев (Каблуков) – 53:37 (5x5)
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