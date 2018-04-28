ЦСКА продлил контракт с Михаилом Науменковым на два года

Защитник ЦСКА Михаил Науменков продлил контракт с клубом на два сезона, сообщает Континентальная хоккейная лига.

Защитник провёл последние четыре сезона в «армейском» клубе. В регулярном чемпионате-2017/18 защитник принял участие в 45 матчах. Он набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+22» и 36 минутах штрафа. В плей-офф Науменков сыграл 18 матчей. Михаил записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла, показатель полезности составил «+5», Науменков набрал шесть минут штрафного времени.