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«Локомотив» продлил контракт с защитником Павлом Коледовым на два года

«Локомотив» продлил контракт с защитником Павлом Коледовым на два года
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» продлил соглашение с защитником клуба Павлом Коледовым на два сезона, сообщает официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги.

В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Коледов сыграл в 49 матчах, набрав 12 (3+9) очков при нулевом показателе полезности и 30 минутах штрафного времени. В плей-офф Павел сыграл в семи встречах, не отметился очками за результативность при показателе полезности «-2» и набрал четыре минуты штрафного времени.

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