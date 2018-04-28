«Локомотив» продлил контракт с защитником Павлом Коледовым на два года

Ярославский «Локомотив» продлил соглашение с защитником клуба Павлом Коледовым на два сезона, сообщает официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги.

В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Коледов сыграл в 49 матчах, набрав 12 (3+9) очков при нулевом показателе полезности и 30 минутах штрафного времени. В плей-офф Павел сыграл в семи встречах, не отметился очками за результативность при показателе полезности «-2» и набрал четыре минуты штрафного времени.